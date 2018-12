Spray al peperoncino, a Roma nessun divieto. Raggi: «Salva le donne»

Lo spray al peperoncino a Roma si potrà continuare a comperare. Nessun divieto, come invece sollecitato dalla Regione Lazio. Mentre nella Capitale è in arrivo l'ordinanza per il divieto dei botti in occasione del Capodanno, a quanto si apprende da fonti del Campidoglio non sarà previsto alcun divieto dello spray urticante. La sindaca Virginia Raggi, come spiegano fonti a lei vicine, «non intende vietare uno strumento che le donne utilizzano per difendersi e che ha consentito a tante ragazze di salvarsi». A suo parere bisogna piuttosto «punire severamente chi ne fa un uso distorto e criminale».

Ieri, il presidente del consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, aveva comunicato di aver scritto ai sindaci del territorio «con l'intento, costruttivo e non invasivo, di condividere un allarme silenzioso ma molto diffuso tra i cittadini relativo all'uso e alla diffusione del cosiddetto spray al peperoncino». L'invito, ai primi cittadini della regione, era «a voler prendere in considerazione la possibilità di vietare la vendita degli spray nel periodo delle prossime festività di Natale e Capodanno con l'obiettivo di limitare la diffusione di queste bombolette in un periodo particolare dell'anno e nel contempo, per un'azione di prevenzione sul possibile uso sconsiderato del prodotto, di impedire l'ingresso di questi strumenti nei luoghi in cui si svolgeranno eventi pubblici».

