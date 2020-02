Roma, domenica torna #vialibera: ecco il percorso vietato alle auto

Nuovi appuntamenti domenicali con #Vialibera, il circuito ciclo-pedonale di 15 chilometri che, dalle 10 alle 18 (fino alle 19 nel periodo estivo), sarà dedicato a pedoni e ciclisti. Con una Memoria di giunta, Roma Capitale ha predisposto - per il 2020 - le seguenti date: 23 febbraio; 22 marzo; 10 maggio; 13 settembre; 18 ottobre; 15 novembre, riservando per il 18 luglio p.v. un percorso di 8 chilometri. La rete ciclopedonale, off-limits per auto e scooter, attraverserà tutta la città. Tra le strade interessate dal percorso via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci. Il progetto è promosso da Roma Capitale, coordinato dall'assessorato alla Città in Movimento con gli assessorati Sport, politiche giovanili e grandi eventi, crescita culturale, sostenibilità ambientale, sviluppo economico, turismo e lavoro, persona, scuola e comunità solidale, con la collaborazione dei Municipi e della Polizia locale, curato da Roma servizi per la Mobilità e Zètema.

