Roma, “Via libera” a bici e pedoni: oggi 11 strade senz’auto

Torna oggi Via Libera, la manifestazione del Campidoglio dedicata a pedoni e ciclisti che prevede interi percorsi a piedi o in bici, dalle 10 alle 18. Rispetto alla precedente edizione, tenutasi domenica 20 ottobre, il tracciato si è dimezzato. In tutto saranno otto chilometri di strade totalmente o parzialmente chiuse al traffico; l’altra volta erano quindici i chilometri. È prevista la pedonalizzazione totale di via Cola di Rienzo, via del Corso, via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, e via Tiburtina da via di S. Bibiana a via dei Reti, compreso il tratto fra via degli Ausoni e piazza dei Sanniti. Pedonalizzazioni parziali saranno invece su piazza Venezia (lato Palazzo Assicurazioni Generali, punto di attraversamento su via del Plebiscito, via C. Battisti e via IV Novembre, doppio senso di marcia su lato Palazzo Venezia), piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, via Labicana (solo la carreggiata lato Palatino) e viale Manzoni (tra via Merulana e via Giolitti). Non è compresa stavolta l’area di villa Borghese, via Veneto e via XX Settembre. Lungo i percorsi ci sono sei aree relax. «Anche per questa edizione abbiamo previsto un treno della Roma-Lido riservato a chi arriverà in centro città con la propria bici, partenza alle 9:30 da Ostia fino a Porta San Paolo», ricorda la sindaca Raggi su Facebook. Sono previsti anche eventi musicali e di intrattenimento. A piazza del Popolo si potranno provare i monoruota elettrici. Alle 10.30 suonerà la banda musicale del corpo di Polizia locale di Roma Capitale. In via Tiburtina (altezza via dei Peligni) dalle 10 alle 16 verrà promosso il progetto della “tangenziale delle biciclette”. All’angolo con via degli Equi ci sarà uno stand permanente di Ciclofficina per lezioni di manutenzione della bicicletta. In via dei Fori Imperiali troverete la Nuova Compagnia di teatro Luisa Mariani che intervisterà i cittadini sul tema della Sicurezza Stradale, della Mobilità dolce e della sostenibilità.Su Instagram si può partecipare a una gara fotografica. L’hashtag è #vialibera e #romainmovimento. Alle 11 e 30 in via dei Fori Imperiali è in programma una passeggiata dalla Colonna Traiana fino a piazza del Colosseo. Lungo i percorsi coinvolti sono aperti e fruibili ventisei musei che ospitano altrettante mostre. É prevista anche l’apertura di Palazzo Senatorio con visite guidate gratuite. I tracciati degli autobus subiranno modifiche. Ciclisti e pedoni incontreranno, soprattutto in via del Corso, i cacciatori di affari e sconti del Black Friday appena trascorso, e quindi sono possibili code davanti ai negozi degli appassionati di shopping.