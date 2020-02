RIETI - Un ciclista, su una strada parallela a un tratto di pista ciclabile a Rieti, fu investito (senza conseguenze) da un'auto e fu addirittura multato proprio perchè era sulla strada e non sulla pista.

Ora il giudice di pace ha tolto la multa. Il motivo? Le caratteristiche della pista ciclabile. E, in generale, tali caratteristiche sono indicate sui relativi cartelli stradali.



IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 14 FEBBRAIO



