Roma, a via Giulia un nuovo giardino botanico sopra il parcheggio. Raggi: «Ecco come sarà»

Un giardino con vista panoramica nel centro di Roma. Sorgerà sopra il parcheggio in via Giulia, nel centro della capitale, poco distante da Campo de' Fiori. Da qui si potrà vedere il Tevere e gli altri monumenti della città eterna. Dopo 10 anni di lavori per realizzare i posti per le auto, il progetto si avvia verso la seconda fase, che permetterà ai cittadini di avere un luogo di incontro e dove poter passeggiare. Ad annunciare la novità, la sindaca Virginia Raggi.

APPROFONDIMENTI IL PIANO Roma, cena al ristorante con il passaporto vaccinale: con la... IL PIANO Parchi divertimento, da Rainbow a Gardaland prove di riaperture a... CAMPIDOGLIO Roma, Letta frena Gualtieri: rinvio ad aprile, poi primarie.... ROMA Roma, Raggi al Governo: «Tavolini gratis all'aperto per...

«Molti di voi avranno sicuramente notato l'avvio dei cantieri in via Giulia, nel Municipio I, nel centro di Roma – scrive in un post su Facebook –. Proprio lì, sopra il parcheggio interrato, sorgerà il nuovo giardino, che tutti noi stavamo aspettando. Sto parlando di uno spazio verde, in stile barocco, con una vista panoramica oltre il Tevere e verso il Gianicolo, con lo sfondo dell'Orto Botanico. La ditta concessionaria del parcheggio si occuperà della costruzione del muro di recinzione, mentre al Municipio saranno affidati i lavori relativi al completamento delle opere esterne. Presto potremo passeggiare in questo luogo prezioso, che avrà al suo interno aiuole, alberi di aranci e limoni, ulivi, muri ricoperti di verde e vasche di acqua piene di piante. Il progetto è stato realizzato da una squadra di architetti ed esperti e condiviso con i cittadini grazie a un percorso di partecipazione. Non vediamo l’ora di restituire questo piccolo gioiello al quartiere».

Ultimo aggiornamento: 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA