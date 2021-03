Roma, Raggi al Governo: «Tavolini gratis all'aperto per tutto il 2021, servono risorse»

Con Roma che dal 15 marzo si trova in zona rossa, la sindaca Virginia Raggi annuncia misure a favore dei commercianti. Ma chiede l'intervento del Governo Draghi. «Lo scorso anno durante il lockdown Roma ha lanciato un modello: abbiamo dato la possibilità a ristoranti e locali di mettere i tavolini all'aperto gratuitamente – spiega in un video su Facebook –. È stato un aiuto concreto ad imprenditori in difficoltà e a tanti lavoratori. È fondamentale che questa misura venga estesa per tutto il 2021. Per questo chiedo al Governo ulteriori risorse e soprattutto di autorizzare la deroga ai vincoli di Soprintendenza e Sovrintendenza. Se così non fosse rischieremmo dal 1 aprile di non poter più mettere tavolini all'aperto nel Centro Storico di Roma», chiede la sindaca Raggi.

APPROFONDIMENTI IL TEMA Zona rossa a Roma, Ztl aperta fino a Pasquetta e restano i bus... CAMPIDOGLIO Roma tavolini e Cosap, il Comune frena: «La tassa non va... ROMA Roma e Cosap, giallo sui tavolini: «Non va pagata, anzi...

La delibera sui tavolini all'aperto

La delibera sui tavolni all'aperto è la numero 34 del 19 maggio 2020. E consente a chi ha un bar o ristorante ed è titolare di un'occupazione di suolo pubblico per tavolini, di aumentarla del 35%. Inoltre, il Campidoglio aveva anche permesso durante il lockdown la sospensione del canone per la stessa occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap)​. «Dall'inizio dell'emergenza coronavirus abbiamo cercato di aiutare chi è stato pesantemente colpito dalla crisi: dai piccoli imprenditori ai commercianti, da chi lavora nel settore del turismo a chi gestisce ristoranti, bar, locali», ha aggiunto la prima cittadina di Roma. «E proprio durante la cabina di regia con l'ex premier Conte avevo chiesto al Governo la possibilità per i ristoratori romani di mettere i tavolini all'aperto gratuitamente. E soprattutto di farlo in modo rapido, senza dover aspettare i lunghi tempi della burocrazia. Questo ha permesso di poter ospitare in sicurezza un maggior numero di clienti rispettando la distanza fisica prevista. È stata una boccata d'ossigeno per tutti questi imprenditori fiaccati dalla crisi, imprenditori coraggiosi, che con grande determinazione stanno resistendo. Sono al loro fianco. Avanti con coraggio», ha concluso Virginia Raggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA