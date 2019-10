Roma, torna l'evento “l'ospedale in piazza”: a Montesacro controlli e screening gratuiti

Torna

Ospedale in piazza

la manifestazione dedicata alla salute con screening gratuiti e incontri con medici specialisti e che si svolge in piazza Sempione e piazza Annibaliano. L'appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 ottobre dalle 10 alle 18 con gli esperti di Villa Tiberia Hospital per la manifestazione, organizzata con il patrocinio della Regione Lazio e dei municipi II e III. «Ospedale in piazza» è un evento che si pone l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione: monitorare il proprio stato di salute è la migliore strategia per individuare precocemente eventuali patologie che necessitano di cure mediche o chirurgiche più approfondite. Due tensostrutture, 26 ambulatori medici e 14 specialità: gli specialisti offriranno gratuitamente consulenze e screening in più branche specialistiche dalla chirurgia e gastroenterologia alla cardiologia, diabetologia, dermatologia, oculistica e otorinolaringoiatria a molto altro ancora. La prima edizione del 2018 ha registrato importanti risultati: sono state erogate 1.123 prestazioni a titolo gratuito, sottolineando l'importanza crescente della prevenzione.

