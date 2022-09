Roma, stazione Termini, sciopero treni: centinaia di viaggiatori bloccati in attesa di partire

Giornata nera per chi si è spostato in treno oggi ed è passato dall'hub della stazione di Roma Termini. Lo sciopero indetto per protestare contro le aggressioni al personale è durato dalle 9 di mattina alle 17 di pomeriggio e ha causato ritardi e cancellazioni. Migliaia di persone sono rimaste ferme in attesa di poter salire su un convoglio.

Sciopero macchinisti, treni cancellati caos alla stazione Termini

Le partenze bloccate, alla vigilia del weekend, sono state numerose. Treni e viaggi che hanno accumulato ritardi anche di 90 minuti. Giornata estenuante, insomma, per chi doveva spostarsi ma anche per chi era in vacanza e doveva raggiungere altre località, o peggio, l'aeroporto.

I sindacati parlano di un'adesione allo sciopero dei macchinisti che ha raggiunto punte del 90%.