Trenitalia, sciopero 9 settembre: previste cancellazioni di Frecce, Intercity e Regionali

(Teleborsa) - Sono previste possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale di guida e di bordo, programmato dalle 9 alle 17 di venerdì 9 settembre 2022. Gli effetti, sempre in termini di cancellazioni e ritardi, – fa sapere FS Italiane in una nota – potranno protrarsi anche oltre l'orario di termine dello sciopero.



Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.



La tabella dei treni garantiti è disponibile sul sito web trenitalia nella pagina dedicata agli scioperi.



Informazioni su collegamenti e servizi saranno diffusi attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, alle self service e presso le agenzie di viaggio convenzionate.