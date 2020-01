Smog, migliora la situazione a Roma: sforano soltanto due centraline

L'emergenza sembra al moento passata. Dopo il periodo di crisi sul fronte dello smog, a Roma il Pm10 è tornato nei limiti. Tutte le centraline monitorate da Arpa nella giornata di ieri hanno fatto registrare polveri sottili sotto la soglia massima. A prevederlo nei giorni scorsa era stata l'Arpa sulla base del cambio atmosferico: già sabato, infatti, le centraline fuori legge da undici (di giovedì e venerdì) erano calate drasticamente a due. La scorsa settimana per fronteggiare l'allerta Pm10 il Campidoglio ha ordinato per quattro giorni di fila lo stop a tutti i Diesel, ieri invece si è svolta la domenica ecologica in città con ulteriori limitazioni del traffico.

Salvini attacca la Raggi: «Bus a fuoco, auto ferme: salviamo i romani». E lei: «Vai a lavorare»

