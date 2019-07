Sgomberi edifici occupati: il prefetto di Roma ha approvato il cronoprogramma delle prossime operazioni in città.

Priorità a 23 immobili sui quali gravano pronunce dell'Autorità Giudiziaria, ai quali si aggiungono altri due immobili per i quali la Prefettura ha già in corso le attività propedeutiche allo sgombero. Gli sgomberi contenuti nel programma partiranno dalla primavera del 2020, tenendo conto che, nei prossimi mesi, si procederà con i due sgomberi già in fase di predisposizione, di cui uno per il quale l'Amministrazione dell'Interno è stata condannata ad un cospicuo risarcimento del danno di circa 260.000 euro al mese, con pignoramento dei fondi di 23 milioni di euro, e l'altro per il quale il Prefetto di Roma si è già insediato quale Commissario ad acta, a seguito di provvedimento del Giudice Amministrativo. Al fine di rendere compatibile l'esecuzione degli sgomberi con le capacità assistenziali dell'Ente locale il programma degli interventi è diluito in un arco temporale pluriennale, con una media di quattro interventi l'anno.

Nel dettaglio, sono l'immobile di proprietà di Armellini a Tor Marancia in via del Caravaggio e l'ex Asl di via Antonio Tempesta a Tor Pignattara i prossimi due immobili che verranno sgomberati entro la fine del 2019. Il primo, dove vivono quasi 400 persone, sarà liberato dagli occupanti tra agosto e settembre. Poi, dopo si procederà allo sgombero dello stabile di Tor Pignattara, dove vivono circa 30 famiglie. Entrambi gli immobili fanno parte della short list stilata dall'ex Prefetto Paola Basilone da sgomberare in via prioritaria perchè pericolanti. Come annunciato dal Viminale, dalla primavera del 2020 si partirà con una nuova lista di 23 immobili inseriti in base al criterio introdotto a dicembre con la circolare Salvini che stabilisce come principio prioritario per gli sgomberi la presenza di atti emessi dall'autorità giudiziaria, come ad esempio il sequestro preventivo dello stabile.

«In un territorio dove il fenomeno delle occupazioni abusive presenta dimensioni di notevole entità - 82 immobili occupati abusivamente da più di 11.000 persone di diversa nazionalità - con evidenti criticità di ordine e sicurezza pubblica, oltre che sociali, è stato posto così un importante tassello per il ripristino di condizioni di legalità e sicurezza, a beneficio di tutta la collettività. Si dà finalmente concretezza alla strategia di contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive, si pone un freno all'illegalità, dando esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e una risposta a chi rivendica il diritto di ritornare in possesso dei propri stabili», riferiscono dal Viminale. Il Piano, al termine di un accurato lavoro istruttorio svolto dalla Prefettura con Regione, Comune e Questura, è frutto della condivisione in Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica delle priorità da tutelare, a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, dell'ordine e della sicurezza pubblica, tenendo conto delle capacità assistenziali dell'Ente locale a favore delle fragilità. Nello specifico, viene dato particolare rilievo, nell'ordine, alle occupazioni ove la mancata esecuzione del provvedimento penale è stata ulteriormente sanzionata con una condanna al risarcimento del danno, alle occupazioni gravate dall'ordine di rilascio dell'Autorità Giudiziaria cui occorre prestare ottemperanza, a quelle gravate da sequestro preventivo».

