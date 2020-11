Piano freddo, al via il bando quadriennale: 9 milioni per accogliere i senzatetto

Il Campidoglio potenzia il Piano freddo e il Piano per i senza fissa dimora. Con un investimento di 9 milioni di euro, è partito il bando per l'affidamento di 500 posti di accoglienza, notturna e diurna, per senza casa e in condizioni di estrema marginalità sociale. L'accordo quadro sarà, per la prima volta, di durata quadriennale». L'obiettivo è sostenere con sempre maggiore efficacia le persone gravemente vulnerabili di fronte alle difficoltà climatiche poste dai periodi più freddi e caldi dell'anno, potenziando la continuità dei servizi.Il nuovo bando prevede la sottoscrizione di un accordo quadro per le annualità 2020-2024: si garantisce così una durata quadriennale delle progettualità, superando la prassi fino ad oggi seguita che prevedeva invece diversi affidamenti di anno in anno.I servizi prevedono l'attivazione di 500 posti di accoglienza, articolati in 100 posti di accoglienza H24, 200 posti di accoglienza notturna H15, 100 posti di accoglienza diurna H9 e 100 posti di accoglienza diurna H4.

«Il bando - dicono dal Campidoglio - mette in affidamento 27 lotti funzionali, ciascuno dei quali potrà ospitare al massimo 5, 10 o 20 persone. Si punta così a superare la logica delle grandi strutture, per affermare nei servizi di accoglienza capitolini una dimensione di piccola comunità che contribuisca a valorizzare maggiormente i singoli, le capacità individuali, gli stimoli e il confronto con gli altri ospiti e gli operatori, in un'ottica costruttiva di sostegno e reinserimento sociale. L'obiettivo finale è quello di offrire alle persone fragili non solo un riparo ma anche un contesto che sappia valorizzare o stimolare la cura di sé e dell'ambiente in cui sono ospitati, puntando ad avviare anche percorsi verso un recupero dell'autonomia, in stretta connessione con i servizi sociali e la rete territoriale e sempre in raccordo con la Sala Operativa Sociale di Roma Capitale. Per partecipare al bando per l'affidamento quadriennale dei servizi c'è tempo fino alle ore 12.00 del 18 dicembre 2020. Si sottolinea che la copertura iniziale del Piano freddo di questo inverno sarà garantita da Roma Capitale tramite un bando ad hoc per l'affidamento del servizio della durata necessaria all'espletamento della gara quadriennale».

« Tutte le informazioni sono sul sito di Roma Capitale:https://www.comune. roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC674866 (

