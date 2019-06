Roma, lancia pietro contro autobus ferendo l'autista: individuato e denunciato un bengalese

Si era scagliato contro l'autobus con alcune pietre e con una bottiglia. Si era rotto il parabrezza e l'autista era rimasto lievemente ferito. E' accaduto lo scorso aprile a Casal Palocco, a Roma. Ora i carabinieri hanno identificato e denunciato in stato di libertà dai carabinieri un bengalese di 21 anni, colpevole di quel lancio contro un bus della linea 014 dopo una banale lite in strada. L'uomo si era poi dato alla fuga. Gli investigatori hanno esaminato i filmati di videosorveglianza e delle testimonianze dei passeggeri che si trovavano sul bus al momento dell'aggressione per riuscire a rintracciare il cittadino bengalese. © RIPRODUZIONE RISERVATA