I misteri e le radici di San Giovanni-Tuscolano riscoperti con trentuno racconti di scrittura reativa

C'è una casa che possiede "occhi" e sa dire a chi ci abita cosa fu il rastrellamento del Quadraro, si seguono tracce di un amore nato a Monte del Grano cresciuto discreto e fortissimo nel silenzio e saltano fuori anche i segreti di un tango argentino in una notte al "Club Zanussi" in piazza Re di Roma dove comanda un tipo chiamato El Morocho. Ma, in ducentosettanta pagine di lettura, un po' realtà, un po' fantasia, si scoprono moltissime altre cose - volti, identità, misteri - e pure l'indicazione di un cammino. "A Roma San Giovanni" e "A Roma Tuscolano" , due r accolte di racconti su uno dei quadranti più simbolici della città - il Laterano, il mercato di via Sannio, l'Acquedotto Felice, il piccolo grande leccio dell'Alberone - dipingono con amore i quartieri sull'Appia Nuova e ricordano allo stesso tempo che la capacità di scrivere , di farlo al meglio, e con chiarezza, non dipende solo dall'ispirazione, dal talento e da quello che dice il cuore in un momento più o meno lungo alimentando l'immaginazione.

Le storie pubblicate dalle "Edizioni della Sera" sono in parecchi casi il prodotto dalla palestra di "Genius", una scuola di scrittura creativa nata anni fa base, curiosamente, da Fassi, la gelateria più antica della città all'Esquilino, e offrono un viaggio immaginifico e diverso al centro della metropoli. Parecchi degli autori sono ex allievi , non sempre giovanissimi (c'è sempre tempo per migliorarsi con i corsi) e tutti nell'insieme dicono, attraverso ciò che hanno prodotto, che per far uscire dalla penna o dalla tastiera qualcosa che si faccia leggere servono tecnica, esercizio, rispetto delle regole della lingua e qualcuno, magari un editor, in grado di portare gli autori al traguardo: la pubblicazione del loro opera e con la pubblicazione una traccia che resta, grande o piccolo che sia il successo, nel proprio bagaglio letterario, nella storia di un quartiere, e in fondo pure alla Biblioteca Nazionale in via del Castro Pretorio.

I racconti, brevi, leggibili, piacevoli, sono trentuno. San Giovanni e il Tuscolano, con un'infinità di storie sedimentate nei secoli, costituiscono la vena aurifera da cui attingono i libri. Scrittori affermati, molti nati e cresciuti proprio della zona, allievi di "Genius" e anche alcuni docenti si rivelano cronisti pieni di immaginazione e hanno cercato, tra la Basilica di San Giovanni e il Ponte della Ranocchia, tra via dei Quintili e gli studi di Cinecittà, gli spunti popolari di cui resta traccia, forse amplificandone alcuni, ma lasciandosi comunque ispirare dai posti, dalle persone e dalle "mitologie" dei luoghi. Ovviamente non ci si può aspettare che tutte le pagine regalino costruzioni capaci di fulminare come quelle di un Truman Capote in "Colazione da Tiffany". Ma il lavoro è ben riuscito. Ne viene fuori un viaggio avvincente, pieno di entusiasmo e di magia, nel tessuto di due quartieri che raccontano di Roma molto di più di certe immagini da cartolina.