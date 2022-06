Lunedì 6 Giugno 2022, 07:15 - Ultimo aggiornamento: 07:19

Mamma e papà che dormono, occasione troppo ghiotta in un sabato sera tra la noia e il relax da trascorrere in famiglia. Così un 14enne romano non ci ha pensato più di tanto: nel cuore della notte ha preso le chiavi dell'auto dei genitori, magari spinto dall'ebbrezza di sentirsi grande, ha acceso la Renault Twingo ed è partito senza una meta. Ma già alla prima manovra, in via Odescalchi a Ladispoli, l'avventura è iniziata male. Il giovane nel tentativo di uscire dal parcheggio ha prima tamponato una vettura, poi ne ha colpita in pieno un'altra che stava transitando e si è dato alla fuga.

Forse impaurito, il minorenne a tutto gas si è diretto verso Palo Laziale imboccando la via Aurelia. Si è accorto di essere inseguito dall'automobilista incidentato, che nel frattempo aveva anche allertato il 112 dando la posizione ai carabinieri, che si sono attivati immediatamente. L'inseguimento è proseguito sulla statale, poi il ragazzo ha svoltato per Passoscuro provando a seminare il conducente imbufalito ma niente da fare, l'uomo era sempre troppo vicino. Il 14enne ha provato a far perdere le proprie tracce sul lungomare della località balneare di Fiumicino, ma alla fine è finito fuori strada ribaltandosi con la Renault del padre. Per sua fortuna è uscito miracolosamente illeso dall'abitacolo e si è ritrovato di fronte i carabinieri della stazione di via Livorno, giunti a Passoscuro e un'ambulanza del 118, che lo ha trasportato al Bambino Gesù di Palidoro. Lievi le ferite: per i sanitari se la caverà con qualche giorno di prognosi.

Il minore, residente nella zona Quadraro, era in villeggiatura a Ladispoli. Ora dovrà fare i conti con la procura minorile visto che i militari ladispolani, coordinati dalla Compagnia di Civitavecchia, hanno inviato una segnalazione perché, oltre a essersi messo in viaggio senza patente, è risultato positivo alla cannabis e in più dovrà difendersi dall'accusa di omissione di soccorso per essersi allontanato dal luogo del primo incidente in via Odescalchi, in pieno centro a Ladispoli. Ha accumulato sanzioni per oltre 5mila euro e i genitori dovranno anche pagare per le due auto danneggiate.