Lunedì 6 Giugno 2022, 00:29

Una disattenzione dell’autista, l’alta velocità. O forse il malfunzionamento dei freni del bus. Sono ancora tante le ipotesi seguite dagli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell’investimento di sabato notte in pieno centro a Roma. L’allarme a piazza Santa Maria Maggiore è scattato poco dopo la mezzanotte quando un bus della linea 075 ha travolto frontalmente due turisti, entrambi 41enni di origini ceche. A causa dell’impatto violentissimo, uno è stato sbalzato per diversi metri. Mentre l’altro straniero (Tomas Ulvr, il nome) è rimasto incastrato sotto il mezzo. È stato necessario l’intervento dei vigili del Fuoco per liberarlo dal peso del bus. Poi in codice rosso è stato trasportato al Policlinico Umberto I dove è stato ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni. Così come l’amico, trasportato invece all’ospedale San Giovanni.

Le ipotesi

Incaricati delle indagini, gli agenti del I gruppo Trevi coordinati dalla comandante Donatella Scafati.

Per l’autista, sotto choc al momento dell’arrivo dei soccorsi, sono stati richiesti gli esami tossicologici. Sarà determinante per l’inchiesta stabilire in che condizioni era alla guida del bus. È stato poi disposto il sequestro del mezzo e del cellulare. I tecnici dovranno accertare la velocità a cui viaggiava il mezzo al momento dell’investimento e se i dispositivi dei freni sono entrati in funzione. Quindi le verifiche dei periti per gli orari di accesso alle chat e i tabulati telefonici. Per escludere, o meno, che l’autista fosse distratto dal telefono al momento dell’investimento.

Ci sono infine i rilievi sull’asfalto e sulla segnaletica orizzontale che è ben visibile. Gli agenti della polizia Municipale sabato fino a tarda notte hanno infatti eseguito le misurazioni per accertare dove i due uomini hanno iniziato l’attraversamento della piazza. Da quanto è stato ricostruito fin qui, l’impatto sarebbe avvenuto proprio a ridosso dell’inizio dell’attraversamento pedonale: dunque i due amici, arrivati da Praga per una vacanza romana, erano appena scesi dal marciapiede quando il pesante mezzo li ha travolti.

L’inchiesta

«Stiamo procedendo con tutte le verifiche e le perizie necessarie per stabilire la dinamica dell’incidente, le cause e quindi le eventuali responsabilità» conferma la comandante Scafati.

Nella giornata di ieri, attraverso l’ambasciata della Repubblica Ceca, sono stati contatti i parenti dei due stranieri che sono stati informati di quanto accaduto. Sempre ieri mattina gli agenti di polizia del gruppo Trevi hanno eseguito un secondo sopralluogo in piazza Santa Maria Maggiore. Hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza di alcuni esercizi commerciali di zona che nelle prossime ore verranno visionate. L’obiettivo degli agenti è anche quello di stabilire quanto la piazza fosse trafficata al momento del drammatico incidente e la posizione esatta in cui si trovavano le due vittime rispetto al bus. Non solo: i fotogrammi saranno decisivi per stabilire che tipo di visuale c’era al momento dell’impatto. I caschi bianchi infine hanno ascoltato i primi testimoni che però non avrebbero riferito elementi utili per l’inchiesta e la ricostruzione dell’incidente.

Oggi verrà invece ascoltato l’autista che ora rischia un’accusa per lesioni colpose. Sabato sera era in evidente stato di agitazione e non è stato in grado di chiarire quanto appena avvenuto.