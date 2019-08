Roma, blitz in via del Porto Fluviale, chiuso ristorante: trovati insetti, sporcizia e congelatori vecchi

Insetti, sporcizia e altre irregolarità amministrative: queste le motivazioni che hanno portato alla chiusura di un noto ristorante in zona Ostiense. Nel corso della stessa operazione della Polizia 119 persone sono state identificate dagli agenti del commissariato Colombo. Per un noto ristorante di, che è risultato irregolare dal punto di vista delle condizioni igienico sanitarie, è scattata la chiusura: negli spazi del locale, infatti, gli agenti hanno rilevato la presenza di insetti, sporcizia su pareti e pavimento.Inoltre i 27 lavoratori, su cui sono in corso accertamenti sull'inquadramento, erano sistemati in stanze dormitorio adiacenti al locale, fatiscenti, con presenza di muffe alle pareti, sovraffollamento di letti. C'erano anche grandi congelatori - sporchi e fatiscenti - per la conservazione di alimenti all'interno delle camere da letto. Infine, dai controlli svolti nell'area verde di largo Beato Placido Riccardi, nel complesso sono state identificate 119 persone.