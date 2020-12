Roma, rapina la farmacia armato di pistola a Ponte Milvio. Nel bottino 4 scatole di Viagra e tutto l'incasso

Armato di pistola e con il volto coperto da una mascherina, ha fatto irruzione nella farmacia. Ma il bandito prima di fuggire con 500 euro, i soldi dell’incasso, ha avuto un comportamento singolare: ha rapinato anche alcune confezioni di Viagra.

La rapina anomala si è verificata alle 17 nella farmacia di via dei Giochi Istmici, a Ponte Milvio. Mentre all’interno c’erano alcuni clienti, il bandito ha fatto irruzione prendendo in ostaggio i presenti pistola in pugno. Poi, si è diretto alle casse e si è fatto mettere i soldi in un sacchetto ma oltre l’incasso ha preteso anche il Viagra. E’ fuggito su uno scooter facendo perdere le tracce. Del caso si occupa la polizia.

Ultimo aggiornamento: 12:53

