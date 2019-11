Il pranzo della domenica domani avrà in molti casi uno spirito solidale. Nella terza Giornata mondiale dei Poveri voluta da Papa Francesco, che quest'anno ha come titolo «La speranza dei poveri non sarà mai delusa

, nel centro storico della Capitale la Basilica di Sant'Eustachio e i ristoratori del rione Campo Marzio ospiteranno oltre 150 persone senza fissa dimora a pranzo in alcuni dei migliori ristoranti della zona tra cui Clemente alla Maddalena, I tre Amici, Di Rienzo al Pantheon, Vacanza Romane a Sant'Eustachio, Archimede a piazza dei Caprettari, l'Eau Vive e Schari Vari. Inoltre, 40 persone verranno ospitate a pranzo all'interno della basilica stessa. Per gli ospiti sarà anche possibile utilizzare i servizi della casa delle Misericordia appena inaugurata con docce, lavanderia, sala computer e sala caffè».

Nella nostra città - sottolinea monsignor Pietro Sigurani, rettore della basilica di Sant'Eustachio - ci sono tante persone pronte a mettersi in gioco per aiutare chi è in difficoltà e in questo i ristoratori di Campo Marzio sono dei veri campioni che ringrazio di cuore

. Mentre le Acli di Roma, saranno presenti alla Santa Messa a San Pietro e accompagneranno al pranzo

Per e con i poveri

un nutrito gruppo di persone fragili.

Al contrasto alla povertà alimentare è dedicato il progetto

Il cibo che serve

grazie al quale vengono recuperate e redistribuite le eccedenze alimentari. Il progetto raggiunge circa 4.000 poveri al giorno e in un anno ha recuperato e distribuito circa 92.000kg di pane e 35.500 kg di frutta e verdura. A questo si aggiunge da parti dei volontari Acli l'assistenza ai senza fissa dimora nei periodi più freddi dell'anno».

I. In Italia, ricorda inoltre Coldiretti, accanto ai bimbi obesi ci sono quasi mezzo milione (453mila) di under 15 anni che hanno avuto bisogno di aiuto per bere il latte o mangiare durante l'anno.

