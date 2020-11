Sgomberato l'accampamento sotto il ponte Duca D'Aosta

Questa mattina le pattuglie del Reparto tutela fluviale della Polizia locale di Roma Capitale sono intervenute sotto ponte Duca D'Aosta, nella golena sinistra, per liberare un'area occupata abusivamente. Una zona oggetto di molteplici interventi da parte dei caschi bianchi che, in più occasioni, hanno provveduto a sgomberare insediamenti formatisi lungo quel tratto del lungotevere. Un'opera continua di monitoraggio che ha permesso, nel corso dei mesi di quest'anno, di ridurre la reiterazione degli illeciti di questo tipo, nonché il numero degli occupanti: da una decina di persone trovate durante i primi interventi a due cittadini di nazionalità straniera fermati questa mattina e che, al momento, si trovano presso il comando di via della Consolazione per le procedure di identificazione e per le verifiche rispetto alla regolarità sul territorio nazionale. A questo intervento farà seguito l'avvio delle operazioni di bonifica dell'area da parte dell'Ama, con l'ausilio del personale della polizia locale, che proseguirà nell'attività di controllo per scongiurare nuove occupazioni.

