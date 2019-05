Roma, pittori di strada: partono le selezioni

Pittori di strada, al via i test per accedere all'elenco degli autorizzati a praticare a Roma. Iniziano domani le prove pratiche per selezionare, nell'ambito dell'avviso pubblico di Roma Capitale, i cosiddetti “ pittori di strada ” , «soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma». Oltre a domani, le prove si terranno anche dopodomani 15 e giovedì 16 maggio, in via Aldrovandi, 16. La ripartizione dei partecipanti nelle tre date si basa su un sorteggio. Gli artisti si suddividono in particolare in pittori, scultori e disegnatori (ritratto, caricatura, paesaggio, vedute, natura morta, ornato e altro). © RIPRODUZIONE RISERVATA