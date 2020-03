Roma, picchia la compagna: 65enne arrestato già denunciato per maltrattamenti

Le urla l'hanno salvata: qualche vicino deve averla sentita urlare e ha chiamato il 112. Così, per questa volta, si è salvata, lei che tante altre volte aveva chiesto aiuto e già denunciato il marito il 6 febbraio scorso. Ieri sera l'ultima aggressione, finita con l'arresto dell'uomo: 65 anni, italiano con precedenti, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione della coppia in via dell’Acqua Marcia, dove hanno sorpreso l’uomo che aveva riempito di calci e pugni la compagna, una cittadina peruviana di 51 anni. La donna, che presentava evidenti ecchimosi al volto, è stata soccorsa dal personale medico e portata al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini dove è stata medicata. Da successivi accertamenti dei militari, è emerso che l’uomo si era già reso responsabile di episodi di violenza denunciati dalla compagna il 6 febbraio presso la Stazione Carabinieri di Santa Maria del Soccorso. Dopo l’arresto il 35enne è stato portato a Regina Coeli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA