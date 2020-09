Roma, tir rimane incastrato in curva a Ostia Antica: strada liberata dopo diverse ore

Una curva troppo stretta, almeno per un tir di grandi dimensioni. Ma anche un calcolo sbagliato delle distanze da parte dell'autista. È accaduto così che mercoledì sera un camion con rimorchio sia rimasto incastrato, imprigionato nel guard rail, in via Canale della Lingua, la piccola strada che collega Casal Palocco a Ostia Antica, a Roma, creando anche disagi alla circolazione.

Sul posto, per sgomerare l'arteria sono dovute intervenire diverse squadre della polizia Locale del X gruppo mare. A loro è toccato il compito di deviare il traffico per consentire le operazioni di rimozione ai soccorritori. Solo dopo diverse ore il rimorchio è stato sganciato e la viabilità è tornata alla normalità.

