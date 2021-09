Roma, 11mila monopattini, l'Aci propone un corso per gli studenti

Lunedì 20 Settembre 2021, 16:07

L'Automobile Club Roma, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (16-22 settembre 2021) rilancia la Campagna della Federazione Internazionale dell'Automobile (Fia) #RoadHasEvolved e propone agli Istituti scolastici della Capitale corsi di formazione alla guida in sicurezza dei monopattini elettrici e un opuscolo informativo sulle regole da rispettare. I dati pubblicati dall'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility hanno evidenziato una crescita esponenziale dei monopattini in condivisione a Roma, passati da poche unità nel 2019 ad oltre 11.000 nel 2020, attestandosi come il servizio di micromobilità più in aumento nel periodo post lockdown.

«Nella città di Roma i veicoli di mobilità elettrica leggera, (i cosiddetti Plev) e, in particolare, i monopattini elettrici, stanno registrando una costante crescita e costituiscono strumenti integrativi alla mobilità tradizionale, grazie alla loro accessibilità e praticità. - ha dichiarato Giuseppina Fusco, presidente di Aci Roma - La presenza contemporanea sulla strada di molteplici e diversi tipi di utenti, tuttavia, incrementa i rischi di incidentalità e rende necessario richiamare il rispetto delle regole e l'adozione di comportamenti di prudenza per condividere la mobilità in sicurezza».

«Per queste ragioni - ha proseguito Giuseppina Fusco - nel rispetto del tradizionale impegno alla sicurezza nei confronti dei più giovani, l'Aci Roma, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2021-2022, proporrà agli Istituti scolastici della Capitale un programma formativo dedicato alla conduzione in sicurezza dei monopattini elettrici e divulgherà, anche presso i canali social e le delegazioni, un opuscolo sui corretti comportamenti per la conduzione dei monopattini elettrici». L'Aci Roma erogherà gratuitamente i corsi agli Istituti scolastici che vorranno aderire al progetto.

