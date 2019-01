Metro A chiusa tra le stazioni di Ottaviano e Battistini in entrambi i sensi di marcia. L'interruzione alla metropolitana di Roma è dovuta - come informa Atac- a un guasto tecnico. È stato attivato un servizio di bua sostitutivo. Per aggiornamenti consultare il sito Atac o il profilo Twitter dell'azienda. Ultimo aggiornamento: 07:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA