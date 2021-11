“Taxi Confdential”: da Colleferro arriva un libro sulla gioia dei tassisti che aiutano la lotta alle leucemie

A Colleferro “ letteratura ” fa rima con “solidarietà” nella battaglia contro il cancro . Oggi alle 17.30, nella'aula consiliare del Comune a sud di Roma , sarà presentato il libro “Taxi Confidential” del giornalista e comunicatore Giuseppe Coccon . responsabile dei rapporti istituzionali della società aerospaziale Avio , uno dei fiori al'occhiello della cittadina e d'Italia Il ricavato delle vendite andrà in beneficenza all’ AIL, l’associazione italiana contro le leucemie , i linfomi e il mieloma. L’opera, che raccoglie le esperienze di viaggi di Giuseppe Coccon (ex Barilla, ex Poste Italiane ed Esselunga), mette insieme ventuno storie di donne e uomini al volante, al timone o alla cloche di un taxi tra l’Italia e New York, tra Tokyo e Parigi, tra Londra e Malè nelle Maldive. Esperienze raccolte, come in un viaggio a tappe, durante le trasferte di lavoro o le vacanze con la famiglia. Storie di vita originali, toccanti ed emozionanti. Come quella di Emanuele, tassista romano che fa cantare in auto tutti i suoi clienti. O della fiorentina Zia Caterina, che dopo la morte del compagno decide di dedicare la sua vita ai bambini malati terminali e ai loro genitori, aiutandoli negli spostamenti da casa all’ospedale. Fino a quella straordinaria di Sergej, che ha portato per Mosca Coccon a bordo di un’ambulanza che di notte diventa un taxi. Questo e altro in un libro pregno di solidarietà. Coccono oggi pomeriggio racconta le sue sensazini e spiega il libro intervistato dal corrispondente di zona del Messaggero.