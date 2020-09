Roma, ladro ucciso da un carabiniere durante un tentato furto all'Eur: caccia al complice

Dramma a Roma nella notte. Un ladro è morto e un carabiniere è rimasto ferito: è il bilancio della tentata rapina avvenuta all’aba di domenica, all’Eur Serafico, quartiere residenziale sulla Laurentina, nell’area sud della Capitale. Intorno alle 4 il custode portiere di palazzo sente rumori sospetti da un ufficio adiacente e chiama i carabinieri.

In pochi minuti arrivano 3 pattuglie che intimano di fermarsi a due malviventi che stanno cercando di scappare. I ladri sono due, uno si avventa contro un carabiniere con un’arma da taglio e lo ferisce lin modo non grave, i militari reagiscono: partono colpi di pistola che colpiscono uno dei banditi. L’altro riesce a fuggire nel buio. Viene chiamata subito l’ambulanza che arriva dopo pochi minuti. Ma l’uomo, italiano, è già morto. Altre pattuglie dei carabinieri arrivano e bloccano le strade intorno in cerca del complice che è riuscito a scappare, forse a bordo di una macchina parcheggiata lì vicino.

A quanto apprende l'Adnkronos è un siriano di 54 anni in possesso di regolare permesso di soggiorno e pregiudicato per diversi reati tra cui rapina, l'uomo che ha aggredito un carabiniere con un cacciavite la scorsa notte all'Eur e successivamente ucciso da un altro militare dell'Arma con un colpo di arma da fuoco. Intanto sono confermati diversi segni di effrazione sul luogo in cui era stata segnalata la presenza di due persone sospette.

