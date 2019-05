Roma, forza il posto di blocco e trascina per alcuni metri un carabiniere: arrestato

Forza il posto di blocco, investe il carabiniere che tenta di fermarlo e lo trascina per alcuni metri. E' accaduto ieri sera a Cesano, vicino a Roma. Alla guida dell'auto un cittadino iraniano di 45 anni con precedenti. C'è stato un inseguimento e un militare, a scopo intimidatorio, ha anche esploso un colpo con la pistola d'ordinanza. L'uomo alla guida dell'auto ha tentato più volte di mandare fuori strada la pattuglia dei carabinieri. La corsa è terminata in via di Malagrotta quando la macchina è finita contro un'altra auto.



L'uomo è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e detenzione di droga ai fini di spaccio: aveva con sé 6 grammi di cocaina e 3 di hashish. Il carabiniere ferito é stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'Aurelia Hospital. Ultimo aggiornamento: 11:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA