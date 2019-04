Sparatoria nel Foggiano, ucciso un carabiniere: c'è un sospetto. Salvini: «Killer non esca più di galera»

«Una preghiera per Vincenzo, un pensiero alla sua famiglia e ai suoi colleghi, il mio impegno perché questo assassino non esca più di galera e perché le Forze dell'Ordine lavorino sempre più sicure, protette e rispettate?. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo la morte del carabiniere rimasto ucciso stamani in una sparatoria nella piazza principale di Cagnano Varano nel Foggiano.







Di Maio: chi tocca un carabiniere tocca lo Stato, ora reazione. «Questa mattina durante un ordinario controllo, nella piazza principale di Cagnano Varano, un criminale ha estratto una pistola e ha sparato contro due nostri carabinieri. Uno di loro, un maresciallo, è deceduto; l'altro è rimasto ferito ed è in ospedale. Il mio cordoglio, la mia vicinanza alla famiglia e ai cari dei due militari. Questo omicidio non ha colpito solo due servitori dello Stato, ma l'intero Stato. Chi tocca un Carabiniere tocca lo Stato, tocca ognuno di noi. Ora basta, ci sarà una reazione!». Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio.

Ultimo aggiornamento: 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA