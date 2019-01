Roma, insediamento abusivo alla stazione Tiburtina: controlli su 18 stranieri

Stazione Tiburtina: controlli della polizia per un insediamento abusivo, 18 persone portate all'ufficio immigrazione. Nel corso della mattinata è stata controllata l'area di Largo Spadolini, nei pressi della stazione ferroviaria Tiburtina, dove la presenza di un insediamento abusivo di stranieri, stava creando disagi ai passeggeri in transito. Sono 18 le persone trovate senza documenti di identità ed accompagnate all'Ufficio Immigrazione per la verifica della loro posizione. © RIPRODUZIONE RISERVATA