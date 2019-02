Roma, incidente in via Veneto: moto si impenna, rimbalza su un'auto e colpisce un passante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente stradale oggi pomeriggio su un tratto di via Veneto. Un anziano di 87 anni è stato colpito da una moto che prima si era schiantata contro un auto. L’incidente è accaduto verso le 17, vicino Porta Pinciana. E’ intervenuta la polizia municipale che ha subito richiesto l’intervento di un’ambulanza. Il ferito, l’ultraottantenne, è stato fatto sdraiare su un marciapiede e poi portato su una lettiga nell’ambulanza che l’ha trasportato all’Umberto I. L’anziano non è grave ma considerando l’età avanzata comunque è stato trattenuto dai medici per diversi accertamenti. Sono i vigili ad avere fatto un sopralluogo e rilevato l’incidente. Da una prima dinamica, sembrerebbe che il centauro portasse un passeggero: la moto ha preso in pieno un’auto che forse un attimo prima dovrebbe avere frenato. La motocicletta dopo essere finita sull’auto ha preso proprio l’uomo di 87 anni. I vigili urbani hanno identificato alcuni testimoni oculari.