Roma, schianto frontale sulla Prenestina: un uomo muore sul colpo, grave una donna

Drammatico incidente a Roma in via Prenestina a Ponte di Nona. Un uomo di 46 anni è morto e una donna è rimasta gravemente ferita in un frontale tra due auto. La vittima, che era al volante di una Peugeot 207, è morta sul colpo. La donna, di 31 anni, era alla guida di una Fiesta, è stata soccorsa in codice rosso con l'eliambulanza e trasportata al policlinico Tor Vergata. Sul posto la polizia locale di Gruppo Torri.