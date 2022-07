Lunedì 4 Luglio 2022, 15:39

E' stato un automibista a notare il corpo steso lungo la carreggiata poco distante dallo scooter. E' scattato così l'allarme per Luigi Calafato, 24 anni, che giovedì - 30 giugno - stava viaggiando lungo il raccordo, sulla corsia esterna al km 30,200, nei pressi dell’uscita per via Tiburtina, in direzione Tivoli. E' stato un automobilista a soccorrerlo: ragazzo si trova in coma farmacologico all’ospedale San Giovanni di Roma. Ha riportato tre microfratture craniche, due versamenti ed è stato operato d’urgenza. Resta il giallo sulla dinamica dell'incidente ecco perché la famiglia ha lanciato un appello cercando testimoni. "Non sappiamo cosa sia accaduto, se mio fratello è stato urtato da un altro mezzo. Se qualcuno ha visto qualcosa ci chiami". Sul caso indaga ora la polizia Stradale mentre la famiglia ha attivato il numero per le segnalazioni, 3663037955.