Roma Green pass, controlli flop "a campione" a Termini su metro e bus. Zero verifiche a Colli Albani e Barberini

Complici i flussi ridotti di viaggiatori nella tarda mattinata di Roma, fatto sta che i controlli del Green pass su metro e bus sono andati a rilento. Anche pari a zero. La situazione della Stazione Termini tra le 11:30 e le 12:30 è stata un esempio. Ai varchi dei tornelli d'accesso alla metropolitana, dove confluiscono tutti i percorsi d'accesso in entrata, compariva un presidio di personale, anche se le verifiche del QR code del certificato verde base, richiesto dalla normativa, erano molto dilatate. Praticamente nulle. Lo scenario è quello dei passeggeri in entrata che arrivavano ai tornelli, passavano con i biglietti, senza essere fermati. Stessa cosa, ai tornelli d'uscita per i passeggeri provenienti dalle banchine della metropolitana. Molti i viaggiatori con trolley e zaini, mascherine sul viso (soprattutto chirurgiche), che passano liberamente.

PIAZZA DEI CINQUECENTO

Su piazza dei Cinquecento, al capolinea dei bus, si vedono presidi di Polizia Locale e Polizia di Stato che eseguono controlli a campione. Gli agenti non salgono sui mezzi, ma attendono che il pubblico scenda. Alcune persone vengono fermate per i controlli del Green pass. In molti casi si sale sui bus senza essere fermati. Mascherine sul volto ma verifica dei greenpass ridotte. Stessa prassi per i bus a due piani turistici.

COLLI ALBANI E BARBERINI

Scenario diverso per alcune fermate della metropolitana della Linea A. A Colli Albani, per esempio, controlli completamente assenti su flussi d'entrata e d'uscita (mancava anche il personale addetto che solitamente presidia il gabbiotto). Non cambia di molto la situazione alla stazione metro Barberini. Zero controlli. Nonostante campeggi la scritta sul pannello informativo: "per viaggiare sulla rete fi trasporto è obbligatorio avete il green pass base".