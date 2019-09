Urla e paura a Testaccio. Una donna, in evidente stato psicofisico alterato, ha prima danneggiato l'interno di un palazzo poi, in strada, ha aggredito con un taglierino un uomo, ferendolo al braccio. È accaduto questo pomeriggio tra via Giovanni Branca e via Beniamino Franklin. Sul posto la polizia di Stato che ha bloccato e arrestato la donna.

