Roma, domani e venerdì stop ai veicoli più inquinanti Euro 1 e Pre Euro 1

La direttiva è stata inviata questa sera dal Campidoglio e sarà in vigore fino a venerdì. Come si legge nel documento: "Considerato il superamento dei livelli di PM10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di criticità prevista per i prossimi giorni, è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare nelle giornate del 18 e 19 febbraio nella Z.T.L. Fascia Verde".

Lo stop a Roma sarà in vigore dalle ore 7.30 alle 20.30. Riguarderà i seguenti veicoli: ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1. Gli autoveicoli benzina Euro 2. Inoltre, il provvedimento prevede che gli impianti termici sull’intero territorio comunale dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.

