Rocca Priora, escursionista perde il controllo della bici sul Monte Cavo e finisce in un dirupo: salvato dai pompieri

C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per salvare un 35enne caduto in un dirupo nel comune di Rocca Priora, comune a meno di un'ora da Roma. Il ragazzo stava facevo un'escursione in bici sulla via Sacra quando ha perso l'equilibrio ed è caduto in un costone. Per aiutarlo, i vigili del fuoco hanno dovuto raggiungerlo a piedi, visto che non era possibile usare altri mezzi. È stato necessario l'uso della barella per trasportare il ciclista ferito all'ospedale.

Monte Cavo e Via sacra

È alto più di 900 metri (949 m) il Monte Cavo e si affaccia sul Lago di Albano. In origine era un antico vulcano e la vetta era considerata luogo sacro da tutti i popoli del Lazio Antico. Oggi, invece, è un monte boscoso in cui si possono trovare diversi percorsi, tra cui la via basolata romana (la Via Sacra) che, un tempo, conduceva alla sommità del Monte, luogo dove si trovava il Tempio del Giove Laziale, Santuario centrale dei Latini e degli altri popoli del Lazio meridionale.

