Roma, ai domiciliari spaccia dal balcone di casa: pusher arrestato di nuovo

Agli arresti domiciliari, spaccia dal balcone di casa in via del Caravaggio a Roma. L'hanno notato i carabinieri della stazione San Sebastiano. Il 40enne romano, nullafacente, con precedenti, stavano passando di lì nel corso di un servizio di controllo del territorio, e l'hanno visto affacciato al balcone di casa con due persone. E' bastato avvicinarsi per assistire allo scambio. Dopo averli bloccati sono stati identificati e perquisiti. Il 40enne è stato arrestato mentre i due acquirenti sono stati segnalati come assuntori. Sotto sequestrati sono finiti 0,5 grammi di cocaina, oggetto dello scambio, 0,5 grammi di marijuana, un coltello sporco di sostanza stupefacente e materiale utile al confezionamento della droga, oltre ad alcune decine di euro ritenute provento dello spaccio. Dopo l’arresto il 40enne è stato riaccompagnato presso la sua abitazione, agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

