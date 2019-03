Roma, anziano in fin di vita picchiato per la spesa e 6 euro: arrestato senza fissa dimora

Ridusse in fin di vita un anziano per impossessarsi della spesa e di 6 euro. Era il 21 dicembre, ora i carabinieri hanno arrestato l'aggressore. E' un 53enne della Repubblica Ceca, senza fissa dimora e con precedenti, resosi responsabile del reato di tentato omicidio e rapina ai danni del 75enne. I carabinieri giunti allora sul luogo dell’aggressione avvenuta nel quartiere popolare di “Corviale”, raccolsero testimonianze e recuperarono un telefono cellulare smarrito dall’aggressore, risultato poi decisivo nell’individuazione dell’indagato.



Secondo quanto accertato, l’aggressore avrebbe occasionalmente incontrato l’anziano, che rientrava verso la propria abitazione dopo aver acquistato generi alimentari, per poi colpirlo con violenti pugni al volto al fine di impossessarsi della spesa, nonché del portafogli contenente la somma di 6 euro. L’anziano era ridotto in fin di vita, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “San Camillo Forlanini” di Roma dove si trova ancora degente per compromissione, a carattere permanente, delle funzioni intellettive superiori.

