Spacciatori ingegnosi, coltivano marijuana nell'armadio di casa: arrestati

Durante i consueti servizi del controllo del territorio gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, nella zona di via Tarquinio Prisco, sono stati contattati da alcuni passanti che hanno segnalato la presenza di alcuni giovani fermi su via Flavio Sabino che stavano disturbando. Raggiunti dai poliziotti sono stati controllati. Sin da subito questi si sono mostrati nervosi. Identificati per B.A. e Z.G., entrambi romani e rispettivamente di 23 e 22 anni sono stati trovati in possesso di alcune dosi di fumo.



A casa del 22enne i poliziotti appena hanno aperto il suo armadio si sono trovati davanti una pianta di marijuana con tanto di lampada, 2 ventilatori di piccole dimensioni e 4 flaconi tra fertilizzanti, stimolanti e soluzione saline. A casa del 23enne invece, dove era presente anche il fratello B.A. 28enne, gli agenti hanno rinvenuto diverse dosi di hashish. Accompagnati negli uffici del commissariato San Giovanni, per Z.G. sono scattate le manette e dovrà rispondere di detenzione e spaccio mentre, per lo stesso reato sono stati denunciati in concorso i due fratelli.

