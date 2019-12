Colosseo e Fori, dal 1 gennaio scatta la rivoluzione biglietti: prezzi, tour e orari

consente la visita al circuito del Foro Romano, Palatino, Fori Imperiali e i dieci siti cosiddetti SUPER (Museo Palatino, Criptoportico neroniano, Aula Isiaca/Loggia Mattei, Casa di Augusto, Casa di Livia, Domus Transitoria, Tempio di Romolo, Santa Maria Antiqua con l’Oratorio dei Quaranta Martiri e la Rampa imperiale). Attenzione, i dieci siti Super, straordinari per la loro testimonianza storica e per i cicli pittorici che conservano raccontati attraverso il multimediale, mantengono la formula del contingentamento e dell’accesso secondo orari e giorni prestabiliti. Il Colosseo resta escluso da questo circuito.



Biglietto Full Experience. Costa 22 euro, è valido due giorni, e consente un ingresso al Colosseo, compresa l’arena o i sotterranei, e un ingresso al circuito del Forum Pass Super (Fori imperiali, Foro Romano, Palatino, siti Super).



Tutte le tipologie di biglietto sono acquistabili on line e on site dalle biglietterie del parco, posizionate presso Largo della Salara Vecchia/Largo Corrado Ricci, lungo la Via Sacra/Arco di Tito e su Via di S. Gregorio​. Si aggiunge per il Forum Pass SUPER la biglietteria all’ingresso della Colonna Traiana presso Piazza Santa Maria di Loreto.

Ancora pochi giorni e il parco archeologico del Colosseo avrà un sistema nuovo di bigliettazione: non più "oneroso" ma più "esperienziale". I prezzi restano sempre competitivi sul piano dell'offerta museale internazionale. E chissà che cambiare la validità temporale dei ticket (da due giorni a uno) non interferisca in alcuni casi con il business dei salta-fila. Quello che spicca subito è che dal 1 gennaio il parco adotta la tariffa unica all'interno di tutte le proprie tipologie di biglietto e di visita (frutto del rinnovato accordo pluriennale con Roma Capitale, perché il complesso dei Fori Imperiali rimane sotto la responsabilità comunale).