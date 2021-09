Roma, cinghiali in centro: indisturbati fra le aiuole in viale Mazzini

Lunedì 6 Settembre 2021, 11:13 - Ultimo aggiornamento: 12:08

Passeggiano in tranquillità in viale Mazzini, a Roma. I cinghiali ormai si muovono indisturbati nella Capitale, a due passi da piazza san Pietro. Pascolano e si fermano a brucare l'erba in via Dardanelli, vicinissimi a piazzale Clodio nel quartiere Mazzini - Delle Vittorie. Come questo esemplare, molto grosso, immortalato mentre passeggia indisturbato.

I residenti hanno anche provato a segnalare il pericolo alla polizia locale che però non può far nulla: al massimo mettere in guardia gli automobilisti che esiste la possibilità di centrare l'animale.