Roma, rompe una mano all'autista del bus: le aveva chiesto di accelerare perché in ritardo

Lunedì 9 Agosto 2021, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 15:20

Mano fratturata per un'autista dell'autobus dopo il litigio con un passeggero. Cosa è successo? Il passeggero ha aggredito la conducente di un autobus di linea a Roma, rompendole una mano. È accaduto sabato sera poco prima delle 22 in via Carlo Emery, in zona Grottarossa, alla periferia Nord di Roma.

A quanto ricostruito, l'uomo avrebbe chiesto all'autista del bus 32 di accelerare perché era in ritardo. A un suo rifiuto, le si è avvicinato e l'ha presa a pugni. Sul posto i poliziotti delle Volanti. La conducente del bus, che ha riportato una frattura alla mano, ha avuto una prognosi di 30 giorni. L'aggressore, un 55enne con precedenti, è stato denunciato dalla polizia per lesioni e interruzione di pubblico servizio.

