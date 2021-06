Roma, autista chiede di indossare la mascherina ma viene preso a pugni. Caccia all'aggressore in fuga

Nuova aggressione su un bus a Roma. Mentre era fermo alla fermata di via Galvani, un conducente della linea 350 è stato aggredito da un passeggero a cui l'autista aveva chiesto di «indossare la mascherina». Lo rende noto l'Atac spiegando che all'invito dell'autista l'uomo gli ha sferrato un pugno in faccia e poi è scappato. Sul posto sono intervenute le forza dell'ordine. L'autista è stato accompagnato in ospedale per le cure.

«L'episodio segue di poche ore quello avvenuto nella giornata di ieri al capolinea di Tobagi, dove un altro lavoratore Atac è stato aggredito da un viaggiatore che voleva salire a bordo di un bus con un arco e delle frecce - prosegue l'azienda -. Atac, nel condannare fermamente l'accaduto ed esprimere solidarietà ai propri dipendenti, invita tutti i cittadini al rispetto di chi, col proprio lavoro, consente il funzionamento di un servizio pubblico essenziale garantendo il diritto alla mobilità.

