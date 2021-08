Domenica 8 Agosto 2021, 05:01

Cestini a pezzi e rifiuti a terra. Succede in due quartieri, San Marco e Ponte d'Oddi, accomunati dagli stessi problemi. Proprio in questi giorni i residenti hanno alzato la voce per segnalare la problematiche che va in scena rispettivamente nello spazio verde antistante l'ufficio posta a Ponte d'Oddi e nel parco alle spalle della chiesa a San Marco. Per il primo mini spazio verde negli ultimi mesi si è parlato molto anche del problema delle frequentazioni di quell'area.

Su San Marco ieri è andato all'attacco il consigliere Pd Francesco Zuccherini che ha segnalato la presenza di rifiuti a terra e cestini non sempre svuotati all'assessorato all'Ambiente. Una segnalazione accompagnata dall'appello ai cittadini a vivere quell'area con rispetto. «Un luogo pubblico, di qualsiasi tipologia, deve essere aperto e utilizzabile da tutta la popolazione. E le persone che lo frequentano, di qualsiasi età, devono comportarsi come se fosse un luogo di proprietà, usando la stessa educazione e rispetto che si chiede ed esige a casa propria». A proposito di luoghi pubblici e pulizia, in zona Rimbocchi segnalati preservativi usati alla fermata del bus a ridosso del parco.