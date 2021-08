Roma, via i sanpietrini da via Nazionale

Lunedì 9 Agosto 2021, 14:29

Il piano sanpietrini arriva in via Nazionale a Roma. L'amministrazione Raggi ha deciso di togliere le caratteristiche pietre del selciato capitolino e metterle da un'altra parte. «Dopo 12 anni riqualificheremo completamente via Nazionale. Addio sampietrini, al loro posto ci sarà l'asfalto. La strada, una delle più frequentate del centro e percorsa ogni giorno da bus, sarà più sicura per moto e scooter e, con la nuova pista ciclabile che realizzeremo, tanti cittadini e turisti potranno vedere pedalando la bellezza mozzafiato della nostra città».

Lo scrive su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Il nostro Piano Sampietrini va avanti - prosegue Raggi - Man mano che i sampietrini vengono rimossi, li conserviamo accuratamente in appositi siti di stoccaggio prima di essere riposizionati in altre strade del centro storico», conclude la sindaca.