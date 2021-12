Roma, bambini al freddo nella scuola di Selva Candida: mala-gestione dei termosifoni

Bambini al freddo e al gelo da giorni e i termosifoni restano in panne per cavilli burocratici. Succede alla scuola di Selva Candida dove da lunedì 6 dicembre oltre 300 studenti restano nelle aule congelate perché l’impianto termico è andato in panne e risulta, dopo 5 anni dall’edificazione dell’istituto, ancora in carico alla società che costruì il plesso. Della situazione si è occupato Andrea Montanari Presidente della Commissione Scuola e Famiglia del Municipio Roma XIV, in prima linea con i genitori a difendere i diritti dei bambini, che ha dichiarato: «Tutto questo, indipendentemente dalle responsabilità, è davvero intollerabile ed insopportabile».

«La mancata consegna sembra dipendere dalle solite lungaggini burocratiche - si legge in una nota diffusa dalle famiglie - sta di fatto che decine di bambini e bambine non stanno frequentando le lezioni. Chi frequenta è costretto a soffrire il freddo. Molto spesso, lo fa anche perché i genitori non possono prendere i permessi dal lavoro».

Inoltre «da Giovedì 9 Dicembre l’orario è ridotto dalle 8 alle 14 e continuerà anche nella settimana entrante come comunicato nella circolare del 11 Dicembre dalla Dirigente Scolastica poiché il Dipartimento Simu di Roma Capitale ha informato che la ditta che dovrebbe riavviare la caldaia ha riferito che l’elemento necessario per consentire il corretto funzionamento avverrà il 13 o il 14 Dicembre».