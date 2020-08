Roma, Abbagnato guida la rivolta dei genitori dello Chateaubriand: «No all'orario ridotto»

Eleonora Abbagnato guida la rivolta dei genitori dello Chateaubriand contro la decisione della scuola francese a Roma di fare lezioni ma con orario ridotto, causa Covid.

In italia l'apertura delle scuole, prevista il 14 settembre, sarà sperimentata per prima dalle scuole internazionali, e per alcune l'avvio è già una guerra fra genitori e istituto. Allo Chateaubriand di Roma - l'istituto che fa parte del circuito Aefe, le scuole francesi all'estero - i genitori sono in subbuglio da quando hanno ricevuto la notizie che per loro le lezioni avranno una durata ridotta.

L'etoile Eleonora Abbagnato, prima italiana a diventare étoile dell'Opera di Parigi e oggi direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, quattro figli allo Chateaubriand, il più piccolo ancora in materna, è a capo della protesta degli oltre 300 genitori di diverse nazionalità e religioni.

La famosa ballerina, insieme a una piccola rappresentanza ha chiesto un incontro con il Proviseur dell'istituto per sottoporre diverse proposte e arrivare a un'avvio scolastico al 100% in presenza e a tempo pieno «come peraltro faranno tutti gli altri istituti» spiega Abbagnato all'ANSA. Abbagnato e molti altri genitori minacciano di lasciare la scuola e di spostare i figli al Saint Dominique, l'altra scuola francese a Roma dove si aprirà con orari ordinari.

