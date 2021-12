Rocca di Papa, casa esplode per una fuga di gas: donna estratta dalle macerie, è gravissima

Un'esplosione ha squassato l'aria di primo mattino a Rocca di Papa, ai Castelli Romani, facendo rivivere l'incubo della tragedia in Comune di due anni fa quando morirono il sindaco Emanuele Crestini e il delegato cominale Vincenzo Eleuteri. Lo scoppio è avvenuto attorno alle 5,45 in via Focicchia 34, una strada periferica, ma a ridosso del centro, direzione via delle Barozze. Una anziana di 80 anni, inglese, è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco del distaccamento della vicina Marino.

APPROFONDIMENTI ROMA Foto AGRIGENTO Ravanusa, Selene e Giuseppe morti insieme: li hanno trovati... CRONACA Tragedia a Ravanusa, le immagini dell'esplosione da un...

Ravanusa, Selene e Giuseppe morti insieme: li hanno trovati seduti sul divano

Il gas è uscito da una bombola. La britannica, con ustioni su varie parti del corpo e fratture, è stata portata in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Eugenio a Roma. Il figlio, 45 anni, che vive con la madre, ha riportato qualche contusione. Il gas sarebbe uscito dalla bombola durante la notte e l'esplosione è deflagrata quando l'anziana ha acceso qualcosa in cucina. L'abitazione è vicina alla villa dell'ex cantante Claudio Villa dove abitano la moglie e le figlie. Sul posto il sindaco Veronica Cimino, la polizia locale con il comandante Gabriele di Bella e i carabinieri della stazione di Rocca di Papa. La strada al momento è chiusa al transito.