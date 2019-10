Rocca di Papa, droga nel centro di accoglienza: arrestato ventenne del Gambia

Ultimo aggiornamento: 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nascondeva marijuana nella sua stanza nel centro di accoglienza. Un giovane del Gambia, che usufruiva dello status di rifugiato politico, è stato arrestato dai carabinieri di Rocca di Papa. Il ventenne era colpito da un'ordine di custodia cautelare in carere disposto dal gip del tribunale di Roma per aver violato più volte l'obbligo di dimora a cui era sottoposto proprio per reati legati alla droga. Nella corso della perquisizione condotta dai militari, al ventenne sono stati trovati diversi granmmi di sostanza stupefacente. Erano stati anche i volontari della cooperativa che gestisce il centro a notare il giovane con alcune dosi. I carabinieri hanno arrestato il gambiano e lo hanno rinchiuso nel carcere di Velletri per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Lo spaccio, probabilmente, avveniva all'esterno della struttura castellana e a Roma. Nella perquisizione rinvenuti anche soldi e materiale da taglio.